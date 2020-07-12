Американские морпехи заразились на военной базе в Японии

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12 июля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Япония в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Du Xiaoyi

В Японии на военной базе США зафиксирована вспышка коронавируса. Тесты оказались положительными у нескольких десятков морпехов.

Коронавирус выявлен у 61 морского котика на базе США, дислоцированной на острове Окинава. Морпехи проходили обследование некоторое время назад. Результаты пришли только-только.

«Окинавцы шокированы тем, что нам сказали американские военные», — заявил губернатор Денни Тамаки: «Крайне прискорбно, что инфекции быстро распространяются среди нашего персонала, в то время как мы, окинавцы, делаем все возможное, чтобы сдержать эти инфекции. Сейчас у нас есть серьезные сомнения в том, что американские военные приняли адекватные меры по профилактике заболеваний».

На Окинаве находится примерно половина всего контингента Пентагона, направленного в Японию. Американсукие военные заявили, что принимают дополнительные защитные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса за пределами базы. Но в Японии этому не верят. Там крайне чувствительно относятся к самому факту нахождения американских военных на острове.

Коронавирус не ослабевает. Количество заразившихся уже приближается к 13 миллионам.