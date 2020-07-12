Германия просит ЕС ввести санкции против России из-за кибератак

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deutsche Welle

фото: хакерская атака на компьютере, pixabay.com

СМИ со ссылкой на запрос Левой партии в парламенте Германии сообщили, что Берлин призывает страны Европейского союза ввести санкции против России из-за хакерских атак на Бундестаг в 2015 году. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.

В документе говорится, что введение ограничительных мер против РФ основано на материалах, «полученных как от разведслужб, так и из общедоступных источников». Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Отмечается, что если ЕС примет предложение Германии, то это станет первое применение санкционного режима против страны за кибератаки.

Ранее украинский политолог назвал главным приоритетом Украины полное уничтожение «Северного потока-2».