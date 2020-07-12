Германия просит ЕС ввести санкции против России из-за кибератак

СМИ со ссылкой на запрос Левой партии в парламенте Германии сообщили, что Берлин призывает страны Европейского союза ввести санкции против России из-за хакерских атак на Бундестаг в 2015 году. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.
В документе говорится, что введение ограничительных мер против РФ основано на материалах, «полученных как от разведслужб, так и из общедоступных источников». Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Отмечается, что если ЕС примет предложение Германии, то это станет первое применение санкционного режима против страны за кибератаки.
Ранее украинский политолог назвал главным приоритетом Украины полное уничтожение «Северного потока-2».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.