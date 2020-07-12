Киевский политолог назвал главный приоритет Украины: уничтожение «Северного потока-2»

Украинский политолог Михаил Гончар назвал главным приоритетом Украины полное уничтожение «Северного потока-2». Он уверен, что Вашингтон не планирует уступать в этом вопросе и продолжит поддерживать Киев.
Если прокладка газопровода будет продолжаться, Америка не только введет новые санкции, но и признает Россию страной, спонсирующей терроризм.
Гончар сообщил, что в сенате Штатов уже есть законопроект о санкциях. Он предполагает наложение санкций на главу российского государства Владимира Путина и других лиц, причастных к награждению талибов за ликвидацию американских военнослужащих. Киевский олитолог отметил, что Украина обязана помочь в этом направлении властям США.Она может это сделать, показав материалы, которые доказывают, что Россия поддерживает «террористические группировки» ДНР и ЛНР, и другие сведения о якобы терроре РФ в отношении крымских татар.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.