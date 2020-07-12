Киевский политолог назвал главный приоритет Украины: уничтожение «Северного потока-2»

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12 июля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Северный поток, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Украинский политолог Михаил Гончар назвал главным приоритетом Украины полное уничтожение «Северного потока-2». Он уверен, что Вашингтон не планирует уступать в этом вопросе и продолжит поддерживать Киев.

Если прокладка газопровода будет продолжаться, Америка не только введет новые санкции, но и признает Россию страной, спонсирующей терроризм.

Гончар сообщил, что в сенате Штатов уже есть законопроект о санкциях. Он предполагает наложение санкций на главу российского государства Владимира Путина и других лиц, причастных к награждению талибов за ликвидацию американских военнослужащих. Киевский олитолог отметил, что Украина обязана помочь в этом направлении властям США.Она может это сделать, показав материалы, которые доказывают, что Россия поддерживает «террористические группировки» ДНР и ЛНР, и другие сведения о якобы терроре РФ в отношении крымских татар.

Посчитан ущерб «Северного потока-2» от дополнительных санкций США