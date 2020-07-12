В Австралии прибывших из-за рубежа заставляют платить за карантин

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12 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Австралия в эпоху коронавируа на фото Globallookpress.com/ Flo Rols

Прибывающие из-за рубежа австралийцы платят за нахождение в карантине. Стоимость установлена в несколько тысяч долларов.

Власти Австралии отправляют всех прибывших из-за границы в отель «Виктория». Карантин длится две недели. Стоимость проживания установлена на уровне 3000 долларов за одного взрослого.

«Мы считаем, что это справедливо. У австралийцев и жителей других стран было три или четыре месяца, чтобы решить, что они хотят делать», — заявил премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдил Бережиклян: «Мы даже слышали анекдотические истории о людях, совершающих повторные визиты».

Бережиклян объяснил, что власти Австралии хотят вкладывать деньги в реальную борьбу с коронавирусом, а не в содержание людей на карантине.

Пандемия продолжает бушевать на планете. Количество заразившихся уже приближается к 13 миллионам.