«Мисс мира-1994» заразилась коронавирусом

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12 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Айшвария Рай, Instagram

Индийская актриса, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет ее семья.

Отмечается, что положительный тест на COVID-19 дал тест ее дочери Арадхьи, свекра - знаменитого актера Амитабха Баччана и ее мужа - актера и режиссера Абхишека Баччана.

Сейчас резиденцию семьи Баччан в Мумбаи закрыли, а всех ее жителей поместили на двухнедельный карантин.

Айшвария Рай может быть известна зрителю по фильму на роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Ранее Амитабх Баччан обратился к знакомым и коллегам с просьбой пройти тестирование на коронавирус, если они находились «в непосредственной близости последние 10 дней».