Звезда Болливуда госпитализирован с коронавирусом

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11 июля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Амитабх Баччан, фото: twitter.com

У знаменитого индийского актера, звезды Болливуда 77-летнего Амитабха Баччана выявлена коронавирусная инфекция, он госпитализирован.Его сын Абхишек Баччан также заразился COVID-19.

"Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" - написал актер на своей странице в Twitter.

"Ранее сегодня и мой отец, и я дали положительный результат на COVID-19. Мы оба были госпитализированы с легкими симптомами. Мы проинформировали все необходимые органы, и наша семья и персонал проходят тестирование. Я прошу всех сохранять спокойствие и не паниковать", - написал Баччан-младший.

Амитабх Баччан является одним из наиболее известных и титулованных актеров за всю историю кинематографа Индии. В частности, он 15 раз становился обладателем Filmfare Awards - национальной награды, аналогичной американскому "Оскару".

Его сын Абхишек Баччан - актер и продюсер, супруг фотомодели и актрисы, победительницы конкурса "Мисс мира 1994" Айшварии Рай.

Ранее стало известно, что в индийском городе Сурат в штате Гуджарат, на фоне пандемии коронавируса нового типа начали продавать защитные маски, усыпанные бриллиантами. Их стоимость варьируется от двух до пяти тысяч долларов.