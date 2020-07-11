В Индии начали изготавливать защитные маски, украшенные бриллиантами

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11 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ANI

бриллианты, pixabay.com

В индийском городе Сурат в штате Гуджарат, на фоне пандемии коронавируса нового типа начали продавать защитные маски, усыпанные бриллиантами. Их стоимость варьируется от двух до пяти тысяч долларов.

Идея создавать маски с бриллиантами появилась у ювелиров после того, как в магазин пришел человек, у которого должна была состояться свадьба. Он заказал уникальные маски для торжества.

После выполнения индивидуального заказа было принято решение изготовить широкую линейку подобных масок. Уточняется, что драгоценные камни нашиваются на ткань, которая в полной мере соответствует нормам по пошиву защитных изделий. Бриллианты и золото впоследствии можно снять и создать из них другие украшения.