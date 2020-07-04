Житель Индии во время пандемии носит защитную маску из золота за $4 тыс.

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4 июля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

золотые слитки, pixabay.com

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде, который во время пандемии коронавируса нового типа носит маску, изготовленную из чистого золота, сообщил, что она стоит почти четыре тысячи долларов.

Индиец заявил, что он однажды увидел на человеке маску из серебра. Сам Кураде больше любит желтый металл, поэтому попросил местного ювелира изготовить ему защитное средство из золота. Маска, в которой есть специальные отверстия для дыхания, весит почти 2,5 килограмма, она обошлась покупателю в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов).

Житель Индии уточнил, что одной маски для защиты от COVID-19 недостаточно, поэтому он также соблюдает меры социального дистанцирования.