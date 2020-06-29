Ангела Меркель объяснила, почему никто не видел ее в маске
29 июня 2020, 21:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что соблюдает предписания специалистов и надевает маску, но лишь когда в ней есть необходимость, например во время посещения магазина.
"Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску", - добавила Меркель. Не видят канцлера в маске потому, что она не делится информацией, куда собирается пойти. "Я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками", - заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг. При этом канцлер уверила журналистов, что они еще увидят ее в защитной маске.
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