Ангела Меркель объяснила, почему никто не видел ее в маске

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29 июня 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Kay Nietfeld/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что соблюдает предписания специалистов и надевает маску, но лишь когда в ней есть необходимость, например во время посещения магазина.

"Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску", - добавила Меркель. Не видят канцлера в маске потому, что она не делится информацией, куда собирается пойти. "Я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками", - заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг. При этом канцлер уверила журналистов, что они еще увидят ее в защитной маске.

В Германии не исключили вероятность повторного закрытия границ внутри ЕС.