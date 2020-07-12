Венгрия опять ограничивает въезд в страну

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12 июля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

средства защиты, фото: pixabay.com

Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания коронавирусом в нескольких странах. Об этом сообщила сегодня администрация премьер-министра Виктора Орбана.

В мае Венгрия сняла основную часть введенных из-за COVID-19 ограничений на въезд и открыла свои границы для граждан стран ЕС и соседних государств, не являющихся членами союза.

Теперь же все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медосмотр на границе и отбыть двухнедельный карантин. Этого можно будет избежать лишь при предъявлении отрицательных результатов тестов на коронавирус.

То же самое касается иностранцев, прибывающих в Венгрию из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

Страны "желтой" зоны: Россия, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К "красной" зоне отнесены, в частности, Албания, Черногория и Украина. Список стран будут регулярно пересматривать.