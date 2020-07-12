В Румынии теперь по закону запрещено распространять неприятные запахи

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12 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

запах, фото: earthkind.com

В Румынии вступил в силу закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте, то есть последствии деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Теперь, например, если запах еды, которую готовит хозяйка у себя на кухне, проникнет на лестничную клетку и вызовет недовольство соседей, она может получить довольно внушительный штраф - в 30 тыс. леев (€6,3 тысяч). Если запахи каким-то образом распространяет юридическое лицо - 80 тыс. леев (€16,7 тысяч).

Уровень ольфактивного дискомфорта будет определяться в выдаваемых местными управлениями по охране окружающей среды разрешениями на любую экономическую деятельность. Если какая-либо компания будет нарушать установленные нормативы, ее могут закрыть.