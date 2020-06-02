Самый пожилой мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия

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2 июня 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Romania Insider

руки пожилого мужчины, pixabay.com

Самый пожилой человек на планете – житель столицы Румынии Бухареста Думитру Команеску – раскрыл секрет своего долголетия. Согласно последней информации, в настоящий момент мужчине 111 лет.

Думитру Команеску в юности был студентом математического факультета. Позже он бросил науку и решил заняться изучением сельского хозяйства. Данной сфере мужчина посвятил около семидесяти лет своей жизни.

Житель Бухареста признался, что причиной своего долголетия считает не правильное питание или занятия спортом, а любовь супруги, сыновей и внуков.