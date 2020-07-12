Итальянцы не хотят видеть у себя туристов из США. Хотя те в Италию особо и не стремятся

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12 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TheLocal.it

Италия, фото: Igor Kritskiy/Russian Look

Более 61 процентов жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, они будут выступать против возобновления приема гостей из США.

Против китайских туристов - 57 процентов опрошенных, не хотят видеть у себя в стране британцев – 44 процента жителей Италии.

Похожая ситуация сейчас отмечается во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где были опрошены по тысяче человек.

При этом только 17 процентов американцев рассматривают возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили, что поедут во Францию, Испанию или Германию.

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств.