Итальянцы не хотят видеть у себя туристов из США. Хотя те в Италию особо и не стремятся
12 июля 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: TheLocal.it
Более 61 процентов жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, они будут выступать против возобновления приема гостей из США.
Против китайских туристов - 57 процентов опрошенных, не хотят видеть у себя в стране британцев – 44 процента жителей Италии. Похожая ситуация сейчас отмечается во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где были опрошены по тысяче человек.
При этом только 17 процентов американцев рассматривают возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили, что поедут во Францию, Испанию или Германию.
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