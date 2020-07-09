Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Италия, фото: pixabay.com

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Запрет касается таких стран как Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдавия, Оман, Панамя, Перу, Доминиканская Республика.

Как подчеркнул глава минздрава Италии Роберто Сперанца, "мы не можем аннулировать жертвы, принесённые итальянцами в эти месяцы".

Указом предусмотрен запрет на прямые и транзитные перелёты из этих государств.

Как сообщалось ранее, Италия почти вылечилась от коронавируса.