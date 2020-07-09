Италия почти вылечилась от коронавируса

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9 июля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

В главной больнице Бергамо не осталось пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила европейская пресса. Бергамо входит в число самых пострадавших районов.

За все время пандемии в Бергамо умерли около 6 тысяч человек. Этот район считается одним из самых пострадавших в Италии. Впервые с начала эпидемии в отделении интенсивной терапии главной больницы Бергамо не осталось ни одного больного с COVID-19.

«Победа пришла», — прокомментировал случившееся Лука Лорини. Он работает директором отделения неотложной помощи главной больницы Бергамо.

В лечебнице почтили минутой молчания умерших от болезни. Врачи переоделись в обычные халаты. А выписку последнего пациента они отметили аплодисментами.

Италия отходит от коронавируса. В начале пандемии там была тяжелейшая ситуация. Россия даже направила на помощь лучших эпидемиологов.

За все время пандемии в Италии заразились 242 149 человек. Они уже почти все вылечились. Сейчас коронавирусом там болеют чуть больше 13,5 тысяч человек.

Во многих других странах картина совершенно иная. Накануне в США заразились больше 60 тысяч человек за одни только сутки. Судя по всему, там началась вторая волна эпидемии. И она приобретает катастрофические масштабы.