Италия почти вылечилась от коронавируса

В главной больнице Бергамо не осталось пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила европейская пресса. Бергамо входит в число самых пострадавших районов.
За все время пандемии в Бергамо умерли около 6 тысяч человек. Этот район считается одним из самых пострадавших в Италии. Впервые с начала эпидемии в отделении интенсивной терапии главной больницы Бергамо не осталось ни одного больного с COVID-19.
«Победа пришла», — прокомментировал случившееся Лука Лорини. Он работает директором отделения неотложной помощи главной больницы Бергамо.
В лечебнице почтили минутой молчания умерших от болезни. Врачи переоделись в обычные халаты. А выписку последнего пациента они отметили аплодисментами.
Италия отходит от коронавируса. В начале пандемии там была тяжелейшая ситуация. Россия даже направила на помощь лучших эпидемиологов.
За все время пандемии в Италии заразились 242 149 человек. Они уже почти все вылечились. Сейчас коронавирусом там болеют чуть больше 13,5 тысяч человек.
Во многих других странах картина совершенно иная. Накануне в США заразились больше 60 тысяч человек за одни только сутки. Судя по всему, там началась вторая волна эпидемии. И она приобретает катастрофические масштабы.