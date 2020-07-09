В США за сутки коронавирусом заразились больше, чем на Украине в целом

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9 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

главный эксперт США по пандемии Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Соединенные Штаты пора спасать. За одни сутки там заразилось больше 60 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это уже даже не повод для шуток. Это реальная угроза. В Соединенных Штатах за одни сутки заразилось больше человек, чем в целом на Украине, или в Бельгии, или в Польше или в любой другой стране ниже 30 места в коронавирусной статистике.

Для сравнения, в ОАЭ заразились 53 045 человек за все время пандемии. А эта страна находится на 31 месте. В Соединенных Штатах накануне количество новых случаев заражения составило 61 848.

Последние данные содержатся в таблице. Там цитируется статистика на момент публикации этого текста. Лидером остаются США, на втором месте Бразилия, на третьем Индия.

Количество заразившихся коронавиросом в мире уже составляет 12 196 982 человека. Умерли 552 781 человек, вылечились 7 093 769 человек.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Мир в целом +213,279 12,196,982 552,781 7,093,769 1 США +61,848 3,159,514 134,883 1,393,256 2 Бразилия +41,541 1,716,196 68,055 1,152,467 3 Индия +25,571 771,833 21,174 477,685 4 Россия +6,562 707,301 10,843 481,316 5 Перу +3,633 312,911 11,133 204,748