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В США за сутки коронавирусом заразились больше, чем на Украине в целом

, 16:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США за сутки коронавирусом заразились больше, чем на Украине в целом
главный эксперт США по пандемии Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Соединенные Штаты пора спасать. За одни сутки там заразилось больше 60 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это уже даже не повод для шуток. Это реальная угроза. В Соединенных Штатах за одни сутки заразилось больше человек, чем в целом на Украине, или в Бельгии, или в Польше или в любой другой стране ниже 30 места в коронавирусной статистике.

Для сравнения, в ОАЭ заразились 53 045 человек за все время пандемии. А эта страна находится на 31 месте. В Соединенных Штатах накануне количество новых случаев заражения составило 61 848.

Последние данные содержатся в таблице. Там цитируется статистика на момент публикации этого текста. Лидером остаются США, на втором месте Бразилия, на третьем Индия.

Количество заразившихся коронавиросом в мире уже составляет 12 196 982 человека. Умерли 552 781 человек, вылечились 7 093 769 человек.

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Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Мир в целом

+213,279

12,196,982

552,781

7,093,769

1

США

+61,848

3,159,514

134,883

1,393,256

2

Бразилия

+41,541

1,716,196

68,055

1,152,467

3

Индия

+25,571

771,833

21,174

477,685

4

Россия

+6,562

707,301

10,843

481,316

5

Перу

+3,633

312,911

11,133

204,748

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