В США за сутки коронавирусом заразились больше, чем на Украине в целом

Соединенные Штаты пора спасать. За одни сутки там заразилось больше 60 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Это уже даже не повод для шуток. Это реальная угроза. В Соединенных Штатах за одни сутки заразилось больше человек, чем в целом на Украине, или в Бельгии, или в Польше или в любой другой стране ниже 30 места в коронавирусной статистике.
Для сравнения, в ОАЭ заразились 53 045 человек за все время пандемии. А эта страна находится на 31 месте. В Соединенных Штатах накануне количество новых случаев заражения составило 61 848.
Последние данные содержатся в таблице. Там цитируется статистика на момент публикации этого текста. Лидером остаются США, на втором месте Бразилия, на третьем Индия.
Количество заразившихся коронавиросом в мире уже составляет 12 196 982 человека. Умерли 552 781 человек, вылечились 7 093 769 человек.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Мир в целом
|
+213,279
|
12,196,982
|
552,781
|
7,093,769
|
1
|
США
|
+61,848
|
3,159,514
|
134,883
|
1,393,256
|
2
|
Бразилия
|
+41,541
|
1,716,196
|
68,055
|
1,152,467
|
3
|
Индия
|
+25,571
|
771,833
|
21,174
|
477,685
|
4
|
Россия
|
+6,562
|
707,301
|
10,843
|
481,316
|
5
|
Перу
|
+3,633
|
312,911
|
11,133
|
204,748