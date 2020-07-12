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В Киеве хотят показывать в Москве фильмы на украинском

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Киеве хотят показывать в Москве фильмы на украинском
Попкорн. Фото: pixabay.com

На Украине хотят организовать в Москве показ фильмов на украинском языке. По словам уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, кино на мове широко известно по всему миру.

Отмечается, что показ в российской столице фильмов на украинском языке является одной их важнейших задач Киева. «Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на классику, которую хорошо знают в мире, и в России в том числе, например, Довженко и "Тени забытых предков"», - считает Креминь.

Ранее  в Киеве вспыхнул скандал из-за отказа врача-педиатра разговаривать с пациенткой на украинском языке.

АБ

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