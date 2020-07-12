В Киеве хотят показывать в Москве фильмы на украинском
12 июля 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
На Украине хотят организовать в Москве показ фильмов на украинском языке. По словам уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, кино на мове широко известно по всему миру.
Отмечается, что показ в российской столице фильмов на украинском языке является одной их важнейших задач Киева. «Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на классику, которую хорошо знают в мире, и в России в том числе, например, Довженко и "Тени забытых предков"», - считает Креминь.
Ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за отказа врача-педиатра разговаривать с пациенткой на украинском языке.
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