В Киеве хотят показывать в Москве фильмы на украинском

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Попкорн. Фото: pixabay.com

На Украине хотят организовать в Москве показ фильмов на украинском языке. По словам уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, кино на мове широко известно по всему миру.

Отмечается, что показ в российской столице фильмов на украинском языке является одной их важнейших задач Киева. «Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на классику, которую хорошо знают в мире, и в России в том числе, например, Довженко и "Тени забытых предков"», - считает Креминь.

Ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за отказа врача-педиатра разговаривать с пациенткой на украинском языке.