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Под Киевом вспыхнул скандал из-за отказа врача говорить на украинском языке

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Под Киевом вспыхнул скандал из-за отказа врача говорить на украинском языке
стетоскоп, pixabay.com
В городе Вишневое, который расположен под Киевом, местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр, работающая в городской больнице, отказалась разговаривать с ней по-украински.
 
Инцидент случился, когда местная жительница привела свою дочь на осмотр в медучреждение. По словам женщины, в ходе приема она не раз попросила врача, говорившего на русском, изъясняться на украинском языке. Медик перевела несколько фраз, но впоследствии продолжила говорить по-русски.
После этого украинка обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава страны. Известно также, что представитель больницы в телефонной беседе с недовольной женщиной поинтересовалась: "А Вы что, русского не понимаете?". Замдиректора клиники в свою очередь заявил, что с врачом, которая после случившегося ушла на больничный, уже "провели беседу". Он, однако, добавил, что не существует механизмов "переучить" педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык.
ЕТ

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