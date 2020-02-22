//В мире 13+
Под Киевом вспыхнул скандал из-за отказа врача говорить на украинском языке
22 февраля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
22 февраля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Елена Середа
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
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Мария Дегтерева
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