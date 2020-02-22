Под Киевом вспыхнул скандал из-за отказа врача говорить на украинском языке

В городе Вишневое, который расположен под Киевом, местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр, работающая в городской больнице, отказалась разговаривать с ней по-украински.

Инцидент случился, когда местная жительница привела свою дочь на осмотр в медучреждение. По словам женщины, в ходе приема она не раз попросила врача, говорившего на русском, изъясняться на украинском языке. Медик перевела несколько фраз, но впоследствии продолжила говорить по-русски.