Глава МВД Латвии уверен, что дети должны знать русский язык

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14 февраля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Флаг Латвии

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс уверен, что живущие в республике дети должны владеть минимум тремя языкам – латышским, русским и английским. Сейчас там один государственный язык – латышский.

"Если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский. Должны и говорить, и писать. Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо", - заявил политик.

Известно, что в Латвии практически полностью ликвидировано образование на русском, даже в частных школах и вузах. На нем могут быть только те предметы, которые связаны с языком и культурой, но они не должны превышать 20% от школьной программы.

Ранее с круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, эвакуировали пожилых пассажиров. Данная категория людей наиболее подвержена заражению коронавирусом.