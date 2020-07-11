В разгар пандемии в США открыли Диснейленд

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11 июля 2020, 23:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

открытие Диснейленда на фото Globallookpress.com/ Paul Hennessy

Диснейленд во Флориде открылся в самый разгар пандемии. В Соединенных Штатах самая тяжелая ситуация в мире. Это не повлияло на решение владельцев парка аттракционов и властей штата открыть Диснейленд.

Штат Флорида в общеамериканской статистике на третьем месте. Коронавирусом там заразились 254 511 человек. Больше только в Нью-Йорке и Калифорнии. В контексте этого новость о возобновлении работы Дислейленда выглядит неожиданной.

«Флоридский «Мир Уолта Диснея» открылся для публики впервые за четыре месяца, несмотря на всплеск случаев заболевания коронавирусом в штате», — сообщила британская the Guardian: «Руководство компании уверено, что разработало ответственный план поэтапного возобновления работы во время пандемии».

На открытии сотрудники и гости были в масках. У них меряли температуры. Посетителей предупреждали о соблюдении социальной дистанции.

Вместе с тем на фотографиях в социальных сетях были замечены очереди, в которых люди стояли тесно.

По стечению обстоятельств, Флорида стала третьей по коронавирусу в Соединенных Штатах только теперь. Накануне этот штата занимал четвертое место в общем рейтинге США. Впрочем, расстановка позднее может измениться. Возможно еще пришли не все данные из Техаса.

А тем временем, Соединенные Штаты побили все рекорды по коронавирусу. Накануне там заразились больше 70 тысяч человек за одни сутки.