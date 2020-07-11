Трамп заявил, что в США работают над созданием самого большого ледокола в мире

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11 июля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Военное обозрение

Дональд Трамп, фото: White House/via Globallookpress.com

Соединенные Штаты разрабатывают самый крупный в мире ледокол. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп во время речи в штаб-квартире Южного командования ВС США. Планируется построить минимум 10 ледоколов.

"У нас пока только одно такое судно, в то время как в распоряжении Москвы их четыре десятка. В ближайшее время у нас будет два ледокола, но мы бы хотели еще около десяти", - отметил Дональд Трамп. По словам американского лидера, строительство обойдется правительству дешевле, чем считалось ранее.

"Я так понимаю, что тема ледоколов у Трампа актуальна именно под пальмами Флориды"; "Если сейчас у нас один ледокол, то будет два. Но два это всё равно меньше, чем 40. Математика говорит более однозначно, чем президент", - отмечают американские СМИ.

Дональд Трамп также заявил, что в стране сейчас разрабатывается гиперзвуковая ракета, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие аналоги.