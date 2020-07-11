Трамп заявил, что в США работают над созданием самого большого ледокола в мире

Соединенные Штаты разрабатывают самый крупный в мире ледокол. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп во время речи в штаб-квартире Южного командования ВС США. Планируется построить минимум 10 ледоколов.
"У нас пока только одно такое судно, в то время как в распоряжении Москвы их четыре десятка. В ближайшее время у нас будет два ледокола, но мы бы хотели еще около десяти", - отметил Дональд Трамп. По словам американского лидера, строительство обойдется правительству дешевле, чем считалось ранее.
"Я так понимаю, что тема ледоколов у Трампа актуальна именно под пальмами Флориды"; "Если сейчас у нас один ледокол, то будет два. Но два это всё равно меньше, чем 40. Математика говорит более однозначно, чем президент", - отмечают американские СМИ.
Дональд Трамп также заявил, что в стране сейчас разрабатывается гиперзвуковая ракета, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие аналоги.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.