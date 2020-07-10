Трамп: США разрабатывают ракету, которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов
10 июля 2020, 21:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в стране сейчас разрабатывается гиперзвуковая ракета, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие аналоги.
Трамп во время пребывания в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида сообщил, что в стране на стадии разработки в настоящий момент "много интересного". В частности, по словам американского лидера, в Штатах создается ракета, которая настолько быстро летит, что ее очень сложно заметить.
"У нас есть такое, о чем никто даже не может подумать", – заключил Дональд Трамп.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.