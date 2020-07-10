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Трамп: США разрабатывают ракету, которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп: США разрабатывают ракету, которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов
президент США Дональд Трамп, Al Drago/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в стране сейчас разрабатывается гиперзвуковая ракета, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие аналоги.

Трамп во время пребывания в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида сообщил, что в стране на стадии разработки в настоящий момент "много интересного". В частности, по словам американского лидера, в Штатах создается ракета, которая настолько быстро летит, что ее очень сложно заметить.

"У нас есть такое, о чем никто даже не может подумать", – заключил Дональд Трамп.

ЕТ

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