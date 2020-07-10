Экс-разведчик предрек «неадекватный» ответ России в случае ракетного удара США

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10 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, предрек ответ Российской Федерации в случае ракетного удара со стороны Соединенных Штатов. Эксперт процитирован в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «С поля боя» в «Яндекс. Дзен», некоторое время назад американское военное руководство заявило о планах оснастить свои баллистические ракеты Trident II ядерными боеголовками малой мощности.

По словам Кедми, если США решатся атаковать Россию подобными боеприпасами, ответ Москвы «не будет адекватен». РФ в случае нападения ударит по противнику ракетами, в разы превосходящими по мощности его, спрогнозировал экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что в Штатах назвали оружие украинской армии для уничтожения «российских танков в Донбассе».