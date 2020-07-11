Коронавирус помог ВОЗ найти главную проблему медицины

Пандемия помогла выявить главную проблему ключевую проблему системы здравоохранения. Ее назвал руководитель программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райн.
Главную проблему назвали на видеоконференции. Она была организована международным обществом борьбы со СПИД-ом.
«Мировые лидеры должны воспользоваться опытом борьбы с ВИЧ-инфекцией», — заявил Майкл Райн: «Им нужно проверить является ли доступ к системе здравоохранения справедливым и основанным на фактических данных».
По словам главы программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ, пандемия выявила слабые места системы здравоохранения. Многие люди не получили доступ к основным медицинским услугам.
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