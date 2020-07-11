В США зарегистрировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

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11 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

В США за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество заболевших коронавирусом нового типа. Согласно последней информации университета Джонса Хопкинса, заразились 66,6 тысячи человек.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США выявили 66 627 случаев заражения. За сутки в стране скончались 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Накануне эти показатели составляли 63 247 и 990 соответственно.

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали 3 184 722 случая заболевания. Вирус унес жизни более 134 тысяч человек. 983 тысяч заразившихся выздоровели.