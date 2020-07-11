У американских военных на юге Японии выявили коронавирус
11 июля 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: NHK
Власти префектуры Окинава на юге Японии в субботу, 11 июля, сообщили о выявлении коронавируса нового типа у нескольких десятков находящихся в этом регионе военнослужащих Соединенных Штатов Америки.
Точное количество зараженных в настоящий момент не называется, однако, по словам журналистов, речь может идти более чем о 50 военных.
Напомним, накануне военное командование морской пехоты США в Японии решило вернуть ограничения для своих военнослужащих в связи с угрозой распространения COVID-19. Им вновь запретят пользоваться общественным транспортом, кроме особого такси, которое курсирует по территории военных объектов. Ограничение будет распространяться и на выход за пределы баз для посещения кафе и ресторанов.
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