Назван новый фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
11 июля 2020, 10:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Diabetologia
Китайские ученые провели исследование на базе историй болезни более 600 жителей Уханя и выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса нового типа.
По словам ученых, люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови в 2,3 раза чаще умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, чем другие пациенты.
Специалисты подчеркивают, что повышенный уровень сахара способствует образованию тромбов и воспалений в организме, а также существенно ухудшает работу сосудов пациентов, что приводит к проблемам со здоровьем и вызывает осложнения при заболеваниях.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.