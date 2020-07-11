Назван новый фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

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11 июля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Diabetologia

анализ крови, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Китайские ученые провели исследование на базе историй болезни более 600 жителей Уханя и выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса нового типа.

По словам ученых, люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови в 2,3 раза чаще умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, чем другие пациенты.

Специалисты подчеркивают, что повышенный уровень сахара способствует образованию тромбов и воспалений в организме, а также существенно ухудшает работу сосудов пациентов, что приводит к проблемам со здоровьем и вызывает осложнения при заболеваниях.