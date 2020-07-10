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ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки
лаборатория, Marijan Murat/dpa

Всемирная организация здравоохранения за минувшие сутки зарегистрировала более 228 тысяч случаев заражения COVID-19. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии коронавируса нового типа.

До этого максимальное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено 4 июля – примерно 211 тысяч.

К настоящему моменту общее число пациентов с коронавирусом нового типа превысило на планете 12 миллионов. В России с начала пандемии зарегистрировали почти 714 тысяч заболевших, 11 017 пациентов скончались, более 489 тысяч выздоровели и были выписаны.

ЕТ

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