ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения за минувшие сутки зарегистрировала более 228 тысяч случаев заражения COVID-19. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии коронавируса нового типа.
До этого максимальное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено 4 июля – примерно 211 тысяч.
К настоящему моменту общее число пациентов с коронавирусом нового типа превысило на планете 12 миллионов. В России с начала пандемии зарегистрировали почти 714 тысяч заболевших, 11 017 пациентов скончались, более 489 тысяч выздоровели и были выписаны.
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