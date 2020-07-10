ВОЗ выступает против возвращения к жесткому карантину

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10 июля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

эмблема ВОЗ, Yao Qilin/Xinhua

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия COVID-19.

Райан, однако, уточнил, что в некоторых странах могут возникнуть ситуации, когда жесткий карантин будет единственным выходом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения заметил, что в настоящий момент вероятность полной ликвидации коронавируса нового типа является маловероятной. По словам Майкла Райана, даже на островные государства инфекция может вернуться.