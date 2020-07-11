Митрополит Иларион назвал «пощечиной всему христианству» превращение собора Святой Софии в мечеть

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

собор Святой Софии, pixabay.com

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) оценил превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

По мнению митрополита Илариона, подобный шаг турецких властей стал "пощечиной всему христианству". Он заявил, что духовное и культурное достояние всего мира не должно быть заложником политической ситуации.

Митрополит добавил, что решение руководства Турции не может не разочаровывать. Он напомнил, что Святая София была построена как храм во славу Иисуса Христа. С 1934 собор имел статус музея, что позволяло христианам, мусульманам и представителям иных религий беспрепятственно посещать ее.