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В Евросоюзе прокомментировали решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Евросоюзе прокомментировали решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть
флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европейском союзе вечером пятницу, 10 июля, прокомментировали решение Турции о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в мечеть. Ранее данный памятник византийского зодчества был музеем.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что собор Святой Софии имеет глубокую историческую общемировую ценность. Кроме того, он отметил, что в Турции есть глубокая традиция сохранения культурного наследия, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости.

По словам Борреля, решение Госсовета страны об отмене одного из наиболее значительных постановлений правительства в современной истории о присвоении Айя-Софии статуса музея и решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям вызывает сожаление. 

ЕТ

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