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В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ за неделю в результате контратак ополченцев

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ за неделю в результате контратак ополченцев
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В ДНР раскрыли данные о боевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе за прошедшую неделю в результате контратак ополчения. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.

В сообщении указывается, что в ходе ответных ударов подразделений ДНР погибли двое киевских военных, восемь получили ранения. Кроме того, был уничтожен грузовик с боеприпасами и беспилотный летательный аппарат.

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ДЦ

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