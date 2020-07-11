В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ за неделю в результате контратак ополченцев

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В ДНР раскрыли данные о боевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе за прошедшую неделю в результате контратак ополчения. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.

В сообщении указывается, что в ходе ответных ударов подразделений ДНР погибли двое киевских военных, восемь получили ранения. Кроме того, был уничтожен грузовик с боеприпасами и беспилотный летательный аппарат.

Ранее Константин Бондаренко, украинский политический эксперт, рассказал, при каких условиях Россия может ввести свои войска на территорию страны.