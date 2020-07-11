В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ за неделю в результате контратак ополченцев
11 июля 2020, 12:11[ «Аргументы Недели» ]
В ДНР раскрыли данные о боевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе за прошедшую неделю в результате контратак ополчения. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.
В сообщении указывается, что в ходе ответных ударов подразделений ДНР погибли двое киевских военных, восемь получили ранения. Кроме того, был уничтожен грузовик с боеприпасами и беспилотный летательный аппарат.
Ранее Константин Бондаренко, украинский политический эксперт, рассказал, при каких условиях Россия может ввести свои войска на территорию страны.
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