Трамп признал, что одобрил кибератаку в отношении российского «Агентства интернет-исследований»

Президент США Дональд Трамп признал, что в 2018 году санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Об этом американский лидер заявил в рамках разговора с журналистом.
В интервью один из обозревателей издания The Washington Post и телеканала Fox, научный сотрудник консервативного Американского предпринимательского института Марк Тиссен задал вопрос о том, санкционирована ли была им кибератака в отношении российского "Агентства интернет-исследований". Трамп ответил кратко: "Верно".
Президент США добавил, что атака являлась частью более широких мер по противодействию России по всему миру. Дональд Трамп подчеркнул, что никто "не был в отношении РФ жестче", чем он.
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