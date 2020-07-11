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Трамп признал, что одобрил кибератаку в отношении российского «Агентства интернет-исследований»

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Трамп признал, что одобрил кибератаку в отношении российского «Агентства интернет-исследований»
программирование, pixabay.com

Президент США Дональд Трамп признал, что в 2018 году санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Об этом американский лидер заявил в рамках разговора с журналистом.

В интервью один из обозревателей издания The Washington Post и телеканала Fox, научный сотрудник консервативного Американского предпринимательского института Марк Тиссен задал вопрос о том, санкционирована ли была им кибератака в отношении российского "Агентства интернет-исследований". Трамп ответил кратко: "Верно".

Президент США добавил, что атака являлась частью более широких мер по противодействию России по всему миру. Дональд Трамп подчеркнул, что никто "не был в отношении РФ жестче", чем он.

ЕТ

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