В посольстве отреагировали на обвинения США в адрес России в кибератаках в Грузии

Российское посольство в США выразило свое разочарование в связи с тем, что Вашингтон взял пример с Тбилиси и обвинил Москву в причастности к кибератакам в отношении грузинских сайтов в 2019 году.

США ранее поддержали соответствующее заявление грузинских властей. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что 28 октября минувшего года РФ якобы совершила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая "непосредственно затронула население страны", так как привела к нарушению работы сразу нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов и временному прекращению трансляции двух крупных телеканалов.

Посольство РФ назвало вышеуказанные обвинения бездоказательными и подчеркнуло, что российская сторона разочарована, но не удивлена. В дипмиссии выразили сожаление в связи с тем, что американские дипломаты, которые ранее славились высоким уровнем профессионализма, теперь прибегают к методам бульварных журналистов.