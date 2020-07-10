Путин заявил, что в ходе диалога с партнерами власти РФ не должны выглядеть "какими-то придурками"
10 июля 2020, 21:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу объяснил, почему страна ведет диалог с партнерами в уважительном тоне. По словам главы государства, власти РФ не должны "выглядеть придурками".
Путин подчеркнул, что власти страны не должны выглядеть "какими-то придурками" или "сумасшедшими", которые бегают с бритвой и размахивают ею. "Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", – добавил глава государства.
Так Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, по какой причине Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами, демонстрирующими иногда откровенное хамство.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.