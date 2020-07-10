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Путин заявил, что в ходе диалога с партнерами власти РФ не должны выглядеть "какими-то придурками"

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Путин заявил, что в ходе диалога с партнерами власти РФ не должны выглядеть
президент России Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу объяснил, почему страна ведет диалог с партнерами в уважительном тоне. По словам главы государства, власти РФ не должны "выглядеть придурками".

Путин подчеркнул, что власти страны не должны выглядеть "какими-то придурками" или "сумасшедшими", которые бегают с бритвой и размахивают ею. "Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", – добавил глава государства.

Так Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, по какой причине Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами, демонстрирующими иногда откровенное хамство.

ЕТ

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