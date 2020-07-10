Путин: противостояние на международной экономической арене будет продолжаться
10 июля 2020, 20:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 10 июля, выразил уверенность в том, что противостояние на экономической арене будет продолжаться в дальнейшем.
По словам российского лидера, продолжение противостояния на международной экономической арене является для него очевидным.
Напомним, ранее сегодня главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат и глава департамента по бюджетным вопросам фонда Витор Гаспар заявили, что общий суверенный государственный долг стран по итогам текущего года впервые за историю составит 101,5% мирового ВВП. Предполагается, что в следующем ситуация с госдолгом стабилизируется везде, кроме США и Китая.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.