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Путин: противостояние на международной экономической арене будет продолжаться

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Путин: противостояние на международной экономической арене будет продолжаться
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 10 июля, выразил уверенность в том, что противостояние на экономической арене будет продолжаться в дальнейшем.

По словам российского лидера, продолжение противостояния на международной экономической арене является для него очевидным.

Напомним, ранее сегодня главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат и глава департамента по бюджетным вопросам фонда Витор Гаспар заявили, что общий суверенный государственный долг стран по итогам текущего года впервые за историю составит 101,5% мирового ВВП. Предполагается, что в следующем ситуация с госдолгом стабилизируется везде, кроме США и Китая.

ЕТ

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