Какие города России, лучше других восстанавливаются после коронавируса

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5 июня 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Названы российские города, в которых после вспышки коронавируса и сопутствующих профилактических мер быстрее всего восстанавливается экономическая активность жителей.

Лидером оказался Новокузнецк. Индекс восстановления в городе составил 92%. На втором месте оказались Набережные Челны и Магнитогорск – у них по 90%. В пятерку лидеров также попали Тюмень (82%), Новосибирск и Челябинск (по 81%).

Кроме того, в список вошли Барнаул, Владивосток, Воронеж, Казань, Калининград, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Улан-Удэ и Уфа.

Ранее стало известно, что в Москве начали экспериментальное лечение от коронавируса.