В Москве начали экспериментальное лечение от коронавируса

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5 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

В Москве начали применять экспериментальную методику лечения от коронавирусной инфекции при помощи гипербарической оксигенации. Новый метод испытывают в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры - попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», - рассказал о процедурах врач Сергей Петриков.

Отмечается, что 25 пациентов прошли уже более 100 сеансов. Медики отмечают у них улучшение общего самочувствия. Врачи заявляют, что такое лечение позволяет уменьшить одышку, увеличить уровень кислорода в крови, а также усилить действие антибактериальной и противовирусной терапии.