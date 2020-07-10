Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вучич назвал переговоры с Приштиной тяжелыми

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вучич назвал переговоры с Приштиной тяжелыми
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры между Белградом и Приштиной, организованные в видеоформате при посредничестве Франции и Германии.

Сербский лидер отметил бессмысленность дальнейшего диалога, если косовская сторона не пересмотрит список своих требований.

«Они хотят сохранения территориальной целостности Косово, а также своей «Конституции» и «конституционного устройства Косово», признания суверенитета со стороны Сербии и всех европейских государств, а также членство в ООН», – заявил Вучич, пояснив, что только в этом случае начнут заниматься проблемой пропавших без вести и военного ущерба. Президент Сербии назвал такие притязания албанской стороны «максималистскими».

ДВа

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью