Вучич назвал переговоры с Приштиной тяжелыми

10 июля 2020, 21:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры между Белградом и Приштиной, организованные в видеоформате при посредничестве Франции и Германии.
Сербский лидер отметил бессмысленность дальнейшего диалога, если косовская сторона не пересмотрит список своих требований.
«Они хотят сохранения территориальной целостности Косово, а также своей «Конституции» и «конституционного устройства Косово», признания суверенитета со стороны Сербии и всех европейских государств, а также членство в ООН», – заявил Вучич, пояснив, что только в этом случае начнут заниматься проблемой пропавших без вести и военного ущерба. Президент Сербии назвал такие притязания албанской стороны «максималистскими».
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