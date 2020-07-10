В испанском городе туристы стоят в очереди, чтобы отдохнуть на пляже

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10 июля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

отдых на пляже, pixabay.com

В испанском городе Ла-Корунья туристы выстраиваются в очередь, чтобы попасть на пляж. 22 июня на побережье установили особую арку, которая подсчитывает количество людей, проходящих под ней.

В арку встроена специальная светофорная система, которая либо разрешает человеку зайти на пляж, либо нет – если отдыхающих на пляже больше, чем позволено.

В настоящий момент несколько десятков прибрежных территорий закрыты, поэтому на оставшихся власти принимают меры для сдерживания потока людей.

Ранее министр внутренних дел Андалусии Элиас Бендодо призвал туристов к ответственному подходу к отдыху у воды.