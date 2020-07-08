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Аксенов: в Крыму начался высокий курортный сезон

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Аксенов: в Крыму начался высокий курортный сезон
отдыхающие в Крыму, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 8 июля, сообщил о старте на полуострове высокого курортного сезона. По его словам, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до осени.

Подчеркивается, что желающие отдохнуть в Крыму забронировали места в гостиницах и других пунктах размещения до сентября.

Сергей Аксенов заметил, что свободные места остались лишь в отдельных номерах отелей класса люкс. Он также добавил, что ряд гостиниц мог незначительно повысить стоимость на отдых этим летом в связи с издержками из-за позднего начала сезона.

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