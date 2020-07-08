Почему отдохнуть в Крыму дороже, чем в Сочи

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8 июля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пляж. Фото: pixabay.com

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил, почему отдых в Крыму обходится россиянам значительно дороже, чем в Сочи.

«В Сочи отдыхать дешевле, чем в Крыму, потому что там пятизвездочных отелей в разы больше, чем в Крыму. Если в прошлом году в среднем пятизвездочный отель в сутки стоил 10 тысяч, то сейчас – 15 и выше. В Крыму отель стоил 15 тысяч в сутки, сейчас – 25-30 тысяч на двоих с завтраком», - рассказал эксперт.

Мкртчян добавил, что и в Сочи, и в Крыму можно отдохнуть гораздо более дешево (3 и 4 тысячи рублей соответственно), но в таком случае стоит учитывать, что от отеля до моря будет 300-500 метров. Также он напомнил, что самым дешевым жильем будет аренда дома в частном секторе – подобный вариант можно найти за тысячу рублей в сутки, передает Мир24.