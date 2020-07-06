Почему россиянам в России не отдыхается

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6 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Туту.ру

Паспорт. Фото: pixabay.com

Россияне рассказали, почему вместо отдыха на родине выбирают зарубежные туры. Причин оказалось несколько, и дело не только в деньгах.

Большая часть респондентов пожаловалась на высокую стоимость отечественных курортов. По их словам, отдохнуть в Альпах получается вдвое дешевле, чем в Сочи. Кроме того, многие туристы уверены, что большинство российских городов похожи друг на друга, а все их достопримечательности можно обойти за пару часов.

Также опрошенные пожаловались на то, что отдых в родной стране не считается престижным, а в гостиницах отсутствует хороший сервис. Среди остальных жалоб оказались климат некоторых российских городов и стереотипы о местном населении.