Почему россиянам в России не отдыхается

6 июля 2020, 14:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Туту.ру
Россияне рассказали, почему вместо отдыха на родине выбирают зарубежные туры. Причин оказалось несколько, и дело не только в деньгах.
Большая часть респондентов пожаловалась на высокую стоимость отечественных курортов. По их словам, отдохнуть в Альпах получается вдвое дешевле, чем в Сочи. Кроме того, многие туристы уверены, что большинство российских городов похожи друг на друга, а все их достопримечательности можно обойти за пару часов.
Также опрошенные пожаловались на то, что отдых в родной стране не считается престижным, а в гостиницах отсутствует хороший сервис. Среди остальных жалоб оказались климат некоторых российских городов и стереотипы о местном населении.
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