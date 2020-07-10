Режим ЧС в Италии может быть продлен до конца года
10 июля 2020, 18:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ANSA
В Италии режим чрезвычайной ситуации, который был введен в январе 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции с целью обеспечения санитарной безопасности, могут продлить до 31 декабря.
Источники в правительстве сообщили, что официальное решение к настоящему моменту не принято, однако с большой долей вероятности это случится.
Напомним, накануне министр здравоохранения Италии постановил временно запретить въезд в страны из 13 не входящих в Евросоюз государств с плохой эпидемиологической ситуацией.
В настоящий момент на итальянскую территорию позволен въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны без соблюдения карантина. Посетители из других государств, а также итальянцы, возвращающиеся на родину, обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
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