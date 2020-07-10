В Госпогранслужбе Украины рассказали о строительстве «стены» на границе с Россией

В Госпогранслужбе Украины рассказали о процессе создания проекта "Стена" на границе с Россией. Подчеркивается, что с начала текущего года власти страны потратили на строительство 3,6 миллиона долларов.
В общей сложности, в 2020 году на реализацию проекта "Стена" предусмотрено 14,8 миллиона долларов. В Госпогранслужбе заметили, что с начала года было обустроено 12,16 километра инженерных заграждений на границе Украины и России, причем 5,45 километра составляют противотранспортные рвы с бруствером, 6,64 километра – рокадную дорогу. Кроме того, были возведены пять переходов рокадной дороги, так как на местности есть сложные или нестандартные участки.
Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины дополнительно попросила 4,5 миллиарда гривен (около 168,7 миллиона долларов) на реализацию вышеуказанного проекта.
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