В Париже открыли террасу на Эйфелевой башне

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Открытие Эйфелевой башни на фото Globallookpress.com/ Vincent Isore via www.imago-imag

Терраса на Эйфелевой башне открылась. Гости могут снова прийти туда и потанцевать. Об этом пишет британская пресса.



Открытие состоялось накануне. Первых гостей пустили на летнюю террасу. Она пустовала с самого закрытия Эйфелевой башни в середине марта. Причиной этому стала пандемия.

«Посетители обязаны носить маски и держаться на расстоянии друг от друга», — сообщили британские корреспонденты: «Однако на открытии террасы мало, кто действительно надел маску».

По крайней мере до августа, обещается, терраса будет открыта. Там запланированы диджейские сеты каждые четверг и пятницу.

Во Франции пандемия отступает. Там потихоньку снимают ограничения. Сама башня открылась еще 25 июня.