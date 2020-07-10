В Крыму заявили, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды из Украины

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в пятницу, 10 июля, заявил, что Крым не нуждается в поставках днепровской воды из Украины. Он также призвал Киев перестать заниматься "баламутством".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что до того времени пока Крым не будет украинским, подавать на его территорию воду нет "никакого морального права".
Ефим Фикс заявил, что киевским властям следует перестать заниматься "баламутством", делая "вздорные" заявления. Первый вице-спикер крымского парламента уточнил, что вопрос о поставках не стоит и не обсуждается. "Не нужна нам вода от Украины. Не нужна", – заключил он.
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