Крым не будет просить Украину возобновить подачу воды

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28 июня 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Крыма не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сказал глава полуострова Сергей Аксенов.

"Кроме Зеленского никто на Украине такого решения принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", - сказал Аксенов.

Он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что для обеспечения водой Симферополя построены две нитки водоводов, начата подача из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова. В сутки будут перебрасывать 55-57 тыс. кубометров воды при потреблении порядка 160 тыс. за это же время. Тем самым нагрузка на обмелевшие водохранилища будет снижена.

В Крыму открыли крупные запасы подземных пресных вод.