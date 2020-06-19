В Крыму открыли крупные запасы подземных пресных вод

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19 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

вода, pixabay.com

Большие запасы подземных пресных вод были обнаружены в крымских горах. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ). Найдено 20 крупных и 30 мелких скозных подземных потоков.

Речь идет о двух высокотемпературных очагах. «Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов», - говорится в сообщении. На глубине 350-500 метров проходят водные потоки, которые мигрируют по тектоническим разломам по всей территории Крыма.

Потоки подземных вод формируются в "природных опреснителях" при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды, что является уникальным явлением по словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева.

У данных подземных вод могла бы быть высокая степень стоимости добычи, но на полуострове они подступают ближе к поверхности, что снижает стоимость бурения скважин. Поскольку в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении.

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