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В Идлиб первый случай заражения коронавирусом

, 16:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Идлиб первый случай заражения коронавирусом
Идлиб в эпоху коронавируса на фото Фарука Шами

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Идлиб. Мятежная сирийская провинция находится под контролем повстанцев. Эпидемия может привести к локальной катастрофе.

Первым заболевшим в Идлиб стал доктор. Он работал в одной больниц неподалеку от границы с Турцией. В какой-то момент врач почувствовал симптомы, похожие на COVID-19. Он проверился. Тесты дали положительный результат.

«Его роль медицинского работника означает, что он почти наверняка не единственный случай», — сообщила британская пресса: «На данный момент врач и те, кто контактировал с ним, прошли тестирование и находятся в самоизоляции, а больница временно закрыта».

В Идлибе проживает 3 миллиона человек. Провинция находится в тяжелейших условиях. Многие живут в палатках и временных жилищах. Система здравоохранения в Идлиб разрушена.

Пандемия в масштабе всей планете разгорается все больше. Для Идлиб эпидемия может и вовсе стать катастрофой.

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